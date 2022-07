المنتصر: ارتدادات الحكم بإدانة حفتر ستكون مدوية

ليبيا – قال عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان رئيس مؤسسة الديموقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر برسم سياسات واشنطن إن حكم القضاء الأمريكي حكم بإدانة حفتر قبل أن يكون حكما للتعويض.

المنتصر أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن الخطوة المقبلة بعد حكم إدانة حفتر هو تحديد التعويضات وهو من اختصاص القضايا المدنية.

وزعم أن الحكم بالإدانة يفتح خيار الملاحقة الجنائية ضد حفتر ومن حوله، لافتاً إلى أن ارتدادات الحكم ستكون مدوية وستشمل كل ما له علاقة بالمستقبل السياسي والأمني للدولة الليبية.

واعتبر أن إدانة حفتر تضع أي مسؤول غربي يتعامل معه مستقبلاً في حرج شديد أمام ناخبيه.

