نائب رئيس الوزراء يلتقي رئيس فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنغازي وضواحيها

التقى نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية ،علي القطراني، السبت بمكتبه بمدينة بنغازي، رئيس فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنغازي وضواحيها، فضل الله هارون الشهيبي، بحضور مسؤول القطاع الخاص بالهيئة على مستوى ديوان المنطقة الشرقية، أسامة هارون ،ومدير مكتب الرقابة والمتابعة بالهيئة، مفتاح الزاوي.

واطلع هارون، القطراني، خلال اللقاء على عمل الهيئة من خلال متابعتها لأجهزة الدولة، وملفات اختصاص الهيئة، واستقبالها للشكاوي المقدمة لها من الجهات والمواطنين، وإجراءات ومحاضر الذمة المالية.

وتطرق اللقاء، لمناقشة صلاحيات الهيئة في متابعة كافة الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة بالتعاون مع النائب العام باعتبار الهيئة من ضمن الأجهزة التابعة لمجلس النواب وفقا لقرار المجلس رقم (131) للعام 2021.م باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2014.م بشأن اعتماد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

وتناول اللقاء، الاستعدادات لإقامة مؤتمر يختص بعمل الهيئة، بحضور الحكومة الليبية، والنيابة المختصة بمكافحة الفساد، كما تم التطرق لمناقشة احتياجات الهيئة، ودعمها لوجستيا، وتحديد ميزانية مخصصة للهيئة إلى جانب توفير مقر لها.

القطراني أبدى استعداده لدعم الهيئة الخاصة بمكافحة ملفات الفساد لوجستيا من حيث إقامة الندوات والمؤتمرات الخاصة بالهيئة ، وتوفير كافة احتياجاتها حتى تقوم بعملها على أكمل وجه.