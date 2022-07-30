أم العز: ستيفاني كان لها جهوداً ومواقف لن ينساها كل ليبي

قالت أم العز الفارسي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية تولت منصبها بديلا عن العربي غسان سلامة؛ كمبعوث للأمم المتحدة لدعم ليبيا، في ظروف هي الأصعب حيث المعارك الدامية في محيط العاصمة طرابلس، وسرعان ما أعلنت عن خطتها في شكل مسارات ثلاث( أمني، سياسي، اقتصادي) وحاولت مع الأطراف الليبية بعد إيقاف الحرب، توحيد المؤسسات، ولطالما أكدت علي أن الأطماع والفساد في القيم كانا سببا في تعرقل المسارين السياسي والاقتصادي، و بينما توقف دوى الرصاص وجفت الدماء.

وتابعت قائلة في تدوينة بفيسبوك: “تغادر ستيفاني وليامز، وفي رصيدها مواقف لن ينساها ليبي تابع جهودها عن كثب، تغادر ولعل خليفتها خيرا علي ليبيا والليبيين، وليس أمامهم إلا العمل بوعي بكم المخاطر التي تهدد بلادهم ، وبضرورة التسامح والمصالحة ونبذ الأحقاد من أجل مستقبل الأجيال”.