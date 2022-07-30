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الشح: الارتدادات السياسية بشأن الحكم بإدانة حفتر مستقبلًا لن تكون في صالحه

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح على حكم إدانة خليفة حفتر من قبل محكمة فرجينيا.

الشح قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” :”لا شك أن هذا الحكم وإن كان في الشق المدني الا أن ارتداداته السياسية مستقبلًا لن تكون في صالح المجرم حفتر”.

وتابع: “لذلك انصح المتنافسين على عقد الصفقات معه بمراجعة استراتيجيتهم والبحث عن طريق آخر يحفظ استقرار الوطن وترسيخ مبدأ صناعة الشرعية عن طريق الاحتكام لارادة الشعب”.

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صحيفة المرصد الليبية

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