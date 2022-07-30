الأمين: بعض المسؤولين الأمميين أشرفوا على الفساد وينتقدون الليبيين

استنكر المرشح الرئاسي فضيل الأمين توجيه مسؤولين دوليين الانتقادات لليبيين رغم أنهم ساهموا في توجيه المشهد الحالي للأزمة الليبية.

وقال الأمين في تغريدة عبر “تويتر”: “قرأت وشاهدت عددا من المسؤولين الدوليين أمميين وغير أمميين يكثرون من نقد الليبيين عند خروجهم من المشهد الليبي”.

وأضاف الأمين: “الحقيقة أن هؤلاء ساهموا في استخدام أو تكبير أو توجيه المشهد ومن فيه بما في ذلك الفساد الذي ساد في الأعمال الأممية التي أشرفوا عليها”، مردفا: “هذا لا يعني عدم نقد الليبيين”.

يشار إلى أن ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة التي ينتهي عملها بنهاية يوليو الجاري، قالت إن الطبقة السياسية في ليبيا تبحث فقط عن المناصب بدلا من إعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات.

وأضافت «وليامز»، في حوار لها بثته قناة “العربية” أمس الجمعة أن “الطبقة السياسية لا تهتم بإعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات.. والتظاهرات كانت ردة فعل على عدم قدرتهم على الاتفاق على الإطار الدستوري” على حد قولها.