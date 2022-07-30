مؤتمر للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس كلية القانون في بنغازي

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احتفلت، كلية القانون بجامعة بنغازي، اليوم السبت، بذكرى تأسيسها الستين، بإطلاق مؤتمر علمي حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا، حظي بمشاركة العديد من الشخصيات العلمية والسياسية والاجتماعية والقضائية والعسكرية.

وتأسست كلية القانون في بنغازي كأول كلية للقانون في ليبيا بتاريخ 31 يناير 1962.

وينعقد المؤتمر حتى يوم غد الأحد تحت عنوان: “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بين حكم القانون وتحديات المرحلة الانتقالية”.

ويهدف المؤتمر، إلى تفعيل دور الكلية والجامعة في بناء دولة القانون وتفعيل دورها في دعم مؤسسات الدولة في الخروج من الأزمة الليبية.

كما يهدف المؤتمر، إلى تقويم دور تشريعات العدالة الانتقالية في تحقيق المصالحة الوطنية والاستفادة من الخبرات والتجارب الوطنية في تحقيق المصالحة وبيان خصوصية المقاربة الليبية في مجال العدالة الانتقالية وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لإنجاز المصالحة الوطنية.

وجرى،خلال اليوم الأول، من المؤتمر تقديم العديد من الورقات البحثية التي تركّزت جميعها حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.