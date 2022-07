عبدالعزيز: الاستعدادات للحرب بطرابلس تجري على قدم وساق.. وعلى “الفبرايريين” التمسك بالثورة

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن الاستعدادات للحرب في طرابلس تجري على قدم وساق وهدفها ليس ليبيا والديمقراطية والحفاظ على الموارد والحدود الليبية.

عبد العزيز علق خلال استضافته عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد على تصريحات أسامة الجويلي الأخيرة :” كنت أتمنى منك أن تكون صريح وتقول إنك شريك عقيلة وباشاآغا في القائمة التي هزمت بجنيف وهزمنا وسننفذ انقلابنا الآن، وتقول حكومة الدبيبة انتهت الصلاحية! هذا ليس من شأنك وحكومة الدبيبة أنتم من أتيتم بها وطرابلس ليست للحرب”.

وأكد على أنهم سيقفون ضد كل شخص لديه نية حول شن الحرب في طرابلس، موجها رسالة اما وصفهم بـ”الفبرايرين” قائلاً: “يجب ان تتمسكوا بثورتكم وكل هؤلاء السراق نهايتهم سيدخلونكم في متاهات. ومن يحشد الآن نطلب منهم أن يضعوا عقولهم في رأسهم وأن نحشد للانتخابات والحرب ليست في صالح أحد”.

وفيما يلي النص الكامل:

ما يحدث في طرابلس وضواحيها، الاستعدادات للحرب تجري على قدماً وساق وليست من اجل ليبيا وليست من أجل الديمقراطية والحفاظ على الموارد والحدود الليبية بل الحرب في طرابلس قوات لا تتبع مدينة طرابلس إذا كانت بالجهوية.

اللواء الجويلي ابن فبراير ومدينة مهمة وهي الزنتان، وزير داخلية ورئيس غرفة العمليات المشتركة في حرب البركان السؤال الذي يتبادر للذهن لو أسامة الجويلي ومن معه ضباط في الجيش وناس تهمه الدولة هذا الكلام يعنهم جداً، الزنتان لا دخل لها اولاً واللواء أسامة الجويلي وأنت تتكلم عن بناء الدولة والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة هل أخذت أوامرك من القائد الأعلى المجلس الرئاسي! أم أنتم في واد والمجلس الرئاسي في واد! وإن كانت هناك أوامر ليخرج القائد الأعلى ويتكلم.

المفروض إنك عسكري لا تتحرك إلا بالأوامر وان كان لديك أوامر فأنت مشارك في الموضوع أما إذا لم يكون لديك أوامر معناها أنت عصابة ومليشيا وانقلابي، هل الفريق الحداد عنده علم وأعطاك الأوامر؟ أم لا يوجد فوق منك أحد؟ لم يخرج أحد وتكلم أنه أعطاك أوامر.

حضرتك قلت إن الحكومة المشكلة من البرلمان، البرلمان يا أستاذ الجويلي هو الذي أصدر أوامره لقوات الهبود الذي أنت قدت مقاومة هذه القوات وكان لك دور واضح جداً، البرلمان الذي الآن تقول إنه السلطة التشريعية والذي أعطى السلطة لباشاآغا تقاتل أول أمس قواته ويعتبرونك مجرم وصادر عليك أوامر قبض إن كان البرلمان شرعي لماذا قاومناه وأنت في المقدمة يوم 4-4 المتمرد حفتر عينه البرلمان قائد عام”.

كنت أتمنى منك أن تكون صريح يا جويلي وتقول انك شريك عقيلة وباشاغا في القائمة التي هزمت في جنيف وهزمنا وسننفذ انقلابنا الآن، تقول حكومة الدبيبة انتهت الصلاحية! هذا ليس من شأنك، تخرج وتذر الرماد في عيون الناس حكومة الدبيبة انتم من أتيتم بها وطرابلس ليست للحرب !

ارفض أن يزج باسم الزنتان بما يجري الآن كفانا فرقة وزج بأسماء المدن والقبائل، حكومة الدبيبة نصها زنتان! أنت رجل عسكري وما تفعله مخالف للشريعة والمنطق والعرف وكل شيء، لم نراك في الزنتان والزاوية أو في المناطق الغربية قائد مظاهرة للانتخابات! الناس ليست مغفلة والليبيين واعيين ويستطيعوا أن يميزوا. طرابلس لا يوجد بها حرب وأي شخص ناوي يقود الحرب في طرابلس سنقف ضده لا جماعة الدبيبة ولا مسعري الحرب ليحكم باشاآغا. كنا نحسبك أعقل من هذا كم واحد توجههم راكبين السيارات وجاردين طرابلس؟ ما الذي فعلته لتقول إن مفروض أن يكون هناك مظاهرات شعبية.

الدبيبة لا يحلم أن يحكم ليبيا لأبد الآبدين ولا حتى سنة لذلك يجب الضغط لاجراء انتخابات ووضع القوانين. مسودة الدستور التي عطلها عقيلة صالح الذي كنت أنت وهو في قائمة واحدة. اليوم مستسهلين الحرب! القهر الذي رآه الليبيين في ظل حكومة السراج وأنت كنت طرفاً فيها لم يروه من قبل، لماذا لم تخرجوا وقلتم هذا! القوة لو نفعت لنفعت معمر القذافي.

رسالة للفبرايرين يجب ان تتمسكوا بثورتكم وكل هؤلاء السراق نهايتهم سيدخلونكم في متاهات.

من يحشد الآن نطلب منهم أن يضعوا عقولهم في رأسهم وأن نحشد للانتخابات والحرب ليست في صالح أحد وإذا حدثت ستأكل الأخضر واليابس وستكون لسنوات.

