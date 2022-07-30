الدغيس: لا نعرف ما إذا كنا دخلنا موجة كورونا الخامسة أم لا

قال نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس، إن هناك تزايد ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا ولكن لا نستطيع أن نقول إننا دخلنا الموجة الخامسة أم لا، إلا بعد أسبوع، وأدعو المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والتوجه إلى مراكز التطعيم، فاللقاحات متوفرة بكثرة وبجميع الأنواع.

أضاف في تصريحات صحفية أن هناك عزوف كبير ملحوظ من قبل المواطنين عن التطعيم، و الوضع داخل مراكز العزل حاليا جيد، وجل المصابين حالتهم مستقرة، واللجنة العلمية بالمركز في انعقاد مستمر حول الوضع الوبائي.