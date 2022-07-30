وكيل وزارة الداخلية الإيطالية: أغلب المهاجرين من ليبيا يأتون من غربها

أعلن وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الإيطالية، نيكولا مولتيني، عن أن أغلب المهاجرين إلى بلاده من ليبيا ينطلقون من العاصمة طرابلس.

ونفى مولتيني وفقا لما نقلته مواقع صحفية، وجود رابط بين الزيادة الأخيرة في تدفقات المهاجرين المنطلقين من سواحل ليبيا والانتخابات البرلمانية في إيطاليا، في إشارة إلى مزاعم مقال لصحيفة (لا ريبوبليكا) عن دور روسي محتمل بهذا الصدد، عبر مجموعة (فاغنر) لاستغلال قضية الهجرة للتأثير على الانتخابات بفتح “صنبور” التدفقات من شرق ليبيا.

وأشار مولتيني في تصريحات صحفية إلى أنه منذ بداية العام حتى اليوم وصل 21 ألفا و507 مهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا، ومن بين هؤلاء قدم أقل من 4 آلاف عبر سواحل برقة، بينما انطلق الآخرون من إقليم طرابلس.