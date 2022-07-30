عميد بلدية سرت ينفي إغلاق الطريق الساحلي

نفى عميد بلدية سرت مختار المعدني ما يتردد عن إغلاق الطريق الساحلي بين مدينة سرت والمنطقة الغربية.

وأضاف المعداني في تصريح صحفي اليوم السبت، أن «كل الأخبار والشائعات التى تتداول في هذا الصدد أخبار كاذبة وزائفة ولا أساس لها من الصحة».

وأشار إلى أن «الأوضاع طبيعية فى ملف الوقود وغاز الطهي، وأن شحنات الوقود تصل إلى المدينة بشكل طبيعي قادمة من المستودع الرئيسي البريقة بالمنطقة الوسطى مصراتة».

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المعداني: الوقود متوفر.. ويجب تجنب الزحام

كما دعا المعداني المواطنين إلى عدم الازدحام بسياراتهم أمام محطات التزود بالبنزين في وسط سرت وضواحيها، مشيرا إلى أن كل محطات البنزين توجد بها الوقود.

وفي 24 يوليو الجاري، جرت إعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت بعد ستة أيام من غلقه.

وأكد رئيس فرع إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى وآمر التمركزات الأمنية باللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، العميد عبدالسلام أبوزريق، فتح الطريق وإزالة الطابيات نهائيا، متوقعًا عودة الحركة إلى انسيابيتها من الجهتين.