الأبلق: الحكم ضد حفتر لن يؤثر على ترشحه للرئاسة خاصة من جانب دعم الأطراف الدولية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان إن إصدار حكم الإدانة لخليفة حفتر هو اعتراف من طرف دولي مهم ومؤثر في الحالة الليبية بالجرائم التي ارتكبها طيلة السنوات الماضية منذ انطلاق “عملية الكرامة”بحسب قوله.

الأبلق اعتبر في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن لهذا الحكم آثار قانونية مباشرة بحكم أن حفتر يحمل الجنسية الأمريكية.

واستبعد في الوقت ذاته أن يؤثر ذلك على ترشحه للرئاسة خاصة من جانب دعم الأطراف الدولية لا سيما من الدول الإقليمية الوظيفية.

