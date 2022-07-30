عميد بلدية سرت ينفي إغلاق الطريق الساحلي ويدعو المواطنين لعدم التزاحم أمام محطات الوقود

سرت 30 يوليو 2022 (وال)- نفى عميد بلدية سرت مختار المعداني، الشائعات عن إغلاق الطريق الساحلي بين مدينة سرت والمنطقة الغربية.

وقال عميد البلدية – في تصريح صحفي اليوم السبت – إن كل الأخبار والشائعات المتداولة؛ هي أخبار كاذبة وزائفة ولا أساس لها من الصحة وأن الأوضاع طبيعية، مؤكدًا بأن شحنات الوقود تسير بشكل طبيعي لمدينة سرت.

وطمأن عميد البلدية المواطنين بأنه لا صحة لما يتداول عن غلق الطريق، داعيًا إلى عدم الازدحام أو الاصطفاف أمام محطات الوقود، وأن كل محطات البنزين بالمدينة تعمل بشكل إنسيابي وعادي.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت؛ أن محطات الوقود بمدينة سرت تشهد عشية اليوم السبت؛ ازدحام لطوابير للسيارات للتزود بالبنزين بعد انتشار الشائعات حول إغلاق الطريق الساحلي. (وال)

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