عميد بلدية سرت ينفي شائعات إغلاق الطريق الساحلي

نفى عميد بلدية سرت مختار المعداني كل الشائعات التي تتداول عن إغلاق الطريق الساحلي بين مدينة سرت والمنطقة الغربية.

وقال المعداني اليوم السبت إن كل الأخبار والشائعات هي أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة وأن الأوضاع طبيعية، مشيرا إلى أن شحنات الوقود تسير بشكل طبيعي في مدينة سرت.

وطالب العميد المواطنيين إلى عدم الاصطفاف بسياراتهم أمام محطات الوقود بمنطقة سرت وأن كل محطات البنزين تعمل بشكل انسيابي وعادي.

يشار إلى أن محطات الوقود بمدينة سرت عرفت عشية السبت ازدحاما لطوابير السيارات للتزود بالبنزين كانت بسبب انتشار الشائعات حول إغلاق الطريق الساحلي.