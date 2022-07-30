عقيلة صالح: حكومة باشاغا يجب أن تعطى الفرصة لمدة 3 أشهر بحد أدنى

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تمسكه باستمرار الحكومة المكلفة من قبل المجلس برئاسة فتحي باشاغا، مشددًا على ضرورة إعطائها الفرصة لمدة 3 أو 4 أشهر بحد أدنى.

وأضاف صالح، في مقابلة مع قناة «فرانس 24»، أنه لا يمكن محاسبة حكومة باشاغا لأنها لم تدخل إلى طرابلس أو تتولى المسؤولية بشكل فعلي أو يتم تجريبها، محملًا دولًا خارجية المسؤولية عن ذلك الوضع.

عقيلة: لست رئيسا لأغير الحكومات

وشدد على رفضه إقالة حكومة باشاغا، «لأنها حكومة نالت الثقة ولم يتم تجريبها، ولم تتمكن من أداء عملها رغم أنها هي الشرعية ويجب أن تعطى الفرصة لمدة 3 أو 4 أشهر على الأقل، ونحن نتابع هذه الحكومة ويمكن سحب الثقة منها بعد ذلك في أي لحظة، ويجب أن تستقر قاعدة أن تأتي الحكومة بطريقة معينة وترحل بطريقة معينة».

وتابع: «أنا لست رئيس جمهورية لأغير رئيس وزراء وأتي بآخر، فتشكيل حكومة يستغرق نحو 8 أشهر، والمواطن لم يعد يتحمل، والحل هو أن تعطى الفرصة للحكومة الشرعية».

الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

وفيما يتعلق بالبند المختلف عليه مع «مجلس الدولة» في إقرار القاعدة الدستورية، وهو بند ازدواج الجنسية ومشاركة القوت المسلحة قبل الانتخابات، بالنسبة للمرشحين للانتخابات الرئاسية، قال: «لا يمكن فرض القانون بقوة السلطة حاليًا، ونريد أن يترشح الجميع وترك الأمر لاختيار الشعب الليبي، لكن رئيس مجلس الدولة رافض ويصر على أن يتنازل المرشح عن جنسيته قبل الانتخابات (ويستقيل من منصبه العسكري)».

وأضاف: «اقترحت أن يكون المرشح الفائز قبل أن يؤدي اليمين يعطى الفرصة لشهر أو اثنين للتنازل عن الجنسية (أو المنصب العسكري) وإن لم يتنازل فسيكون انتخابه باطلًا، لكن الاقتراح رُفض من مجلس الدولة، والمهم أن مجلس النواب جاهز للقيام بما هو عليه، وهذه مؤامرة لإسقاط الدولة الليبية».

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سيطرة المجموعات المسلحة على طرابلس

وقال إن سبب عدم زيارته طرابلس هو «وجود مجموعات مسلحة (خارجة عن القانون)، التي تتولى تأمين طرابس، مضيفًا أنه يرفض زيارة المدينة لعدم اعترافه بهذه المجموعات.».

وأضاف: هذه المجموعات هي من تحرس وتؤمن أي مسؤول، وزيارتي طرابلس تعني أنها من ستؤمنني، بينما أنا أرفض التعامل معها، لأن قبول بذلك سيعني إقرارًا باستمرارها، بينما هذه المجموعات يجب أن تحل وتفكك لتتم إقامة دولة القانون والمؤسسات.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الأسباب الأمنية والسياسية والمشاغل اليومية هي سبب عدم زيارته طرابلس وغيرها من المدن الليبية، مؤكدًا أن السلطة التشريعية لا تقوم بمهام خدمية حتى تكون متواجدة في كل المدن، وإنما تعمل حاليًا من طبرق بسبب وضعها الآمن.