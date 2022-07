الحامي: موقف مجلس الدولة واضح وصريح وهو لا لترشح العسكريين ولمزدوجي الجنسية

ليبيا – قالت نعيمة الحامي عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 اليوم السبت إن الحكم الصادر من محكمة فيرجينيا بإدانة خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب سيؤثر على ما أسمتها بـ” أطماعه” في الوصول الى السلطة.

الحامي أشارت في تصريح لقناة”ليبيا بانوراما” إلى أن ذلك سيكون مشجعًا لكل متضرر للتقدم بدعاوى مماثلة في حق حفتر، لافتًة إلى أن المنطقة الشرقية على الرغم من القبضة الأمنية لا تخلو من الأصوات العالية لإحقاق الحق ورفع الظلم.

وأضافت أن “المسار الدستوري لا يزال قيد النقاش والمتابعة وموقف مجلس الدولة واضح وصريح وهو لا لترشح العسكريين ولمزدوجي الجنسية”.

