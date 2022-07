وكيل وزارة الداخلية الايطالي يرفض ربط زيادة تدفقات الهجرة عبر ليبيا بالانتخابات البرلمانية

ليبيا – نفى وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الإيطالية، نيكولا مولتيني وجود رابط بين الزيادة الأخيرة في تدفقات المهاجرين المنطلقين من سواحل ليبيا والانتخابات البرلمانية في إيطاليا، في إشارة إلى مقال لصحيفة (لا ريبوبليكا) عن دور روسي محتمل بهذا الصدد، عبر مجموعة (فاغنر) لاستغلال قضية الهجرة للتأثير على الانتخابات.

مولتيني القيادي بحزب الرابطة الإيطالي أشار في تصريح لوكالة”آكي” الايطالية إلى أنه منذ بداية العام حتى اليوم 29 يوليو 2022، وصل 21507 مهاجرًا من ليبيا إلى إيطاليا.

ولفت إلى أنه من بين هؤلاء قدم أقل من 4000 منهم عبر سواحل برقة، بينما انطلق الاخرون من إقليم طرابلس أي السواحل الغربية للبلاد.

