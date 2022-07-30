البيوضي: منع المعرض العائم للكتاب أبلغ صورة للتعبير عن الواقع الليبي

رأى المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن منع المعرض العائم للكتاب هو أبلغ صورة تعبر عن الواقع الليبي.

وقال البيوضي في تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك” إن “كل الشعارات والمبررات في حقيقتها انعكاس للبيئة التي تحكمنا ونعيش فيها”.

وأشار البيوضي إلى أن “هذا التردي مستمر وسيتعاظم ما لم يبادر الليبيون لتغييره، وأن الحل هو استكمال العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2022”.

وبيّن المرشح الرئاسي أن “فرض هذا الخيار لن يتم إلا بالتظاهر والتصدي للبغاة المستكبرين، وأن التحدي الحقيقي هو قدرتنا على فرض الخيارات السلمية، وخلاف ذلك فنحن نسير نحو الكثير من الانهيار والتفكك”.

وأضاف أن “الانتخابات مهما كانت نتائجها فإنها حتما ستغير من وضع قائم وتدفع نحو تغيير جوهري، وفي أسوأ الأحوال ستعيد خلط الأوراق وتقدم طبقة جديدة، وهذه المرة سيكون من السهل انتزاع صناديق الاقتراع منها بعد تجربة مريرة مع الأجسام السياسية القائمة”.