الكشف عن إجمالي عدد المصابين بعد سقوط مدرجات بنادي الاتحاد

قال مصدر إن عدد الإصابات التي وقعت بين جماهير نادي الاتحاد نتيجة سقوط مدرجات أثناء الاحتفال بلقب الدوري الليبي في مقر النادي بطرابلس، مساء السبت وصل إلى 13 حالة إصابة.

ونفى المصدر في تصريح إلى «الوسط» وقوع إصابات خطيرة، موضحا أنه جرى إسعاف مجموعة داخل النادي، قبل تمكن فرق الإسعاف من الدخول، إذ أن سيارات الإسعاف دخلت إلى النادي بصعوبة نتيجة الازدحام.

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10 سيارات إسعاف تنتقل لموقع الحادث

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن 10 سيارات إسعاف توجهت إلى موقع الحادث، مؤكدا الصعوبة الكبيرة في دخول هذه السيارات جراء الازدحام الشديد، مشيرا إلى نقل حالتي إصابة إلى مستشفى شارع الزاوية.

وفاز الاتحاد بالمباراة الفاصلة المحددة لبطل الدوري الليبي في نسخته الـ47، وذلك على حساب «الأهلي طرابلس» بهدفين مقابل هدف، مساء السبت، على ملعب رادس بتونس.

جماهير اتحادية تحتفل بالحصول على لقب الدوري، طرابلس، 30 يوليو 2022. (الإنترنت)