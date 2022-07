المريمي: هناك مسؤول تركي كبير سيزور المنطقة الشرقية خلال الفترة القريبة القادمة

ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إنه إلى الآن لم يتم تحديد موعد الجلسة القادمة لمجلس النواب، ومن المتوقع أن تعقد قريبًا في مدينة طبرق.

المريمي أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أنه حتى هذه اللحظة مجلس الدولة لم يرسل أسماء المترشحين للمناصب السيادية.

ولفت إلى أنه في حال عدم إرسال مجلس الدولة أسماء المترشحين للمناصب السيادية، قد يتخذ مجلس النواب قرارا حول ذلك من جانبه؛ لأنه من اختصاصه الأصيل.

وكشف أن هناك مسؤول تركي كبير سيزور المنطقة الشرقية خلال الفترة القريبة القادمة.

