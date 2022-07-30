المستشار صالح : هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة “الدبيبة” بعد سحب الثقة منها أجج الموقف وساهم في الانقسام.

وأضاف “صالح” في حوار مع قناة فرانس 24 أن حكومة “الدبيبة” غير شرعية وقد فشلت في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد وصرف أكثر من 120 مليار دينار في غير محلها حسب قوله.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الانتخابات هي الحل لأزمة ليبيا ويجب أن تكون هناك حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات، وقال إن المشكلة تكمن في عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة.

وشدد “عقيلة صالح” على ضرورة تفكيك المجموعات المسلحة وفقا للاتفاق السياسي، مؤكدا أن حكومة “باشاغا” هي الحكومة الشرعية ويجب أن تعطى الفرصة على الأقل 3 أو 4 أشهر قبل الحكم عليها.

وأشار “صالح” إلى الاتفاق مع مجلس الدولة على 90% من النقاط الخلافية في الدستور ما عدا نقطتي مزدوجي الجنسية ومشاركة القوات المسلحة في الانتخابات، قائلا إن هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية دون تقديم مزيد من التفاصيل.