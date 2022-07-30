الدبيبة من معهد مصراتة للقلب: مشروعات وزارة الصحة ظلمت العديد من الأشخاص

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن مشروعات وزارة الصحة تعاني من مشاكل وشوائب كثيرة خلال الفترة الأخيرة، إذ شهدت ظلم العديد من الأشخاص.

وأكد الدبيبة خلال افتتاحه مركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب، السبت، ضرورة توطين عمليات القلب المفتوح في ليبيا، مع استقدام خبراء أجانب بالتعاون مع الأطباء الليبيين، وتدريب آخرين.

أهمية مركز مصراتة لعلاج أمراض القلب

واستمع الدبيبة إلى شرح عن وضع المركز المتخصص في علاج القلب والشرايين والأوعية الدموية، وذلك خلال الاجتماع مع المسؤولين عن إدارة المركز.

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ظروف المواطنين لا تسمح بالعلاج في الخارج

وشدد على أن المركز مهم للمنطقة الوسطى والمناطق المحيطة بمصراتة، مشيرا إلى أهمية علاج المرضى داخل ليبيا بدلا من السفر للعلاج في الخارج.

وأضاف إن عمليات القلب المفتوح تجري في تاجوراء بواسطة أحد الأطباء المعروفين، موضحا: «قمنا بدعمه بشكل شخصي لأن البعض لا يقدر على تكاليف العلاج لا في الخارج أو الداخل».