باشاآغا: التشبث بالسلطة عبر استخدام قوة السلاح استبداد وديكتاتورية

ليبيا – قدم رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشآغا تهانيه للشعب الليبي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1444 مع أمنياته بأن يعم الخير والأمن والاستقرار في ليبيا.

موقف باشاآغا جاء في كلمة له تابعتها صحيفة المرصد وفيها أوضح رئيس حكومة الاستقرار بعضا من النقاط الهامة رفعا لأي لبس ولدرء أي تأويل أو تفسيرات مغرضة مشيرا إلى أن حكومته لم ولن تسمح بانقسام الوطن فهي حريصة كل الحرص على جمع شتاته.

وأضاف باشاآغا إن حكومة الاستقرار تشكلت بتوافق ليبي خالص وبإرادة ليبية كاملة بعد أن تم وضع ليبيا ووحدتها وعزتها واستقلالها هدفا مشتركا للجميع مؤكدا إن الحكومة لم تستخدم القوة يوما أو تقفل الطرق أو تقتحم المنازل والمساكن أو تصدر أوامر قبض ضد من يعارضها.

وتابع باشاآغا إن عكس كل ذلك قد تم من خلال فتح حكومته لكل قنوات التواصل مع المعارضين إذ شهد الجميع تسليم السلطات السابقة بالطرق السلمية ومن دون أي مزايدات أو مناورات ليس اقتناعا بجدارة حكومة تصريف الأعمال التي تولت السلطة من بعد حكومة الوفاق بل إيمانا بمبدأ التداول السلمي للسلطة.

ووصف باشاآغا التشبث بالسلطة عبر استخدام قوة السلاح بشكل من أشكال الاستبداد والديكتاتورية لأن العمل بهذا للاستمرار في الحكم نوع من الإرهاب والقمع الذي لم ولن يتم القبول به أبدا إذ لم يتم الرضى به إبان حكم حكومة الوفاق التي سلمت السلطة طواعية.

وشدد باشاآغا على عدم السماح لكائن من كان بأن يفرض نفسه على الليبيين بقوة السلاح أو عبر شراء الذمم بالأموال موجها في ذات الوقت رسالة مهمة لجميع المعارضين مفادها أنهم جميعا جزء لا يتجزأ من ليبيا شأنهم شأنه فالبلاد لن تكون إلا بجميع أبنائها من دون إقصاء أو استبداد أو تخوين.

وأضاف باشاآغا إن حكومته ستبدأ من المستقبل وليس الماضي وعلى المتخوفين من إجراءاتها العلم بوضوح أنها لم تأتي للانتقام وتصفية الحسابات بل للملمة وطن ضاعت خيراته وثرواته وسيادته وكرامته وردا لاعتبار المواطن فهو يعاني الفقر والمرض وتردي الخدمات وانقطاعات الكهرباء ونقص الوقود.

وقال باشاآغا:”دولتنا سنبنيها جميعا بسواعد المؤيدين وبتعاون المعارضين فنحن أمام تحد وطني ويجب أن نتحلى بالشجاعة والمسؤولية للنهوض ببلادنا وتأمين وجودها ومستقبلها ومن كان ولاءه للأشخاص أو لمصالحه الشخصية أوباع الوطن بالدينار والدولار فهذا قراره وهذا خياره”.

وتابع باشاآغا قائلا:”لن نفرط في ليبيا ونتركها للسماسرة والفاسدين ممن يعتقدون أنهم يستطيعون الحكم بالسلاح وشراء الذمم بالمال الحرام وليبيا ستكون دولة محترمة ومدنية ديموقراطية مستقلة رغم أنف الكارهين وسنعمل بقوة على تهيئة كافة المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات”.

وأوضح باشاآغا إن على رأس هذه المتطلبات المصالحة الوطنية ونبذ الفرقة والتطرف وتعزيز العدالة الاجتماعية وإعلاء الروح الوطنية متابعا بالقول:”لن نضيع وقتنا في محاسبة بعضنا البعض لأن الوطن في خطر ولا يحتمل مزيدا من الصراعات”.

وقال باشاآغا مختتما كلمته:”كلامي واضح نمد أيدينا للجميع ومن أراد الوطن والأمن والاستقرار والمصالحة فنحن معه وندعم بعضنا بعضا وأطمئن الشعب الليبي الكريم لن نخذلكم وسنحيا لأجل ليبيا وسنموت دونها وفاء لنضال الأجداد والآباء والأبناء”.

