المريمي: مجلس الدولة لم يرسل حتى الأن ترشيحاته للمناصب السيادية

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إنه إلى الآن لم يتم تحديد موعد الجلسة القادمة لمجلس النواب، ومن المتوقع أن تعقد قريبا في مدينة طبرق.

أضاف في تصريحات صحفية أن حتى هذه اللحظة، لم يرسل مجلس الدولة أسماء المترشحين للمناصب السيادية، وفي حال عدم إرسال أسماء المترشحين للمناصب السيادية، قد يتخذ مجلس النواب قرارا حول ذلك من جانبه؛ لأنه من اختصاصه الأصيل.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن هناك مسؤولا تركيا كبيرا سيزور المنطقة الشرقية خلال الفترة القريبة القادمة.