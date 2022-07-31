نافيا إغلاق الطريق الساحلي.. عميد سرت: الوقود يصل للمدينة بشكل طبيعي ولا داعي للازدحام

نفى عميد بلدية سرت مختار المعدني ما يتردد عن إغلاق الطريق الساحلي بين مدينة سرت والمنطقة الغربية.

جاء ذلك في تصريح صحفي له اليوم السبت، قال فيه : كل الأخبار والشائعات التى تتداول في هذا الصدد أخبار كاذبة وزائفة ولا أساس لها من الصحة.

مشيرآ إلى أن الأوضاع طبيعية فى ملف الوقود وغاز الطهي، وأن شحنات الوقود تصل إلى المدينة بشكل طبيعي قادمة من المستودع الرئيسي البريقة بالمنطقة الوسطى مصراتة.

ودعا المعداني المواطنين إلى عدم الازدحام بسياراتهم أمام محطات التزود بالبنزين في وسط سرت وضواحيها، مشيرًا إلى أن كل محطات البنزين توجد بها الوقود.

ويذكر أنه في 24 يوليو الجاري، جرت إعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت بعد ستة أيام من غلقه.