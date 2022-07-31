افتتاح منشآت رياضية وطبية بالمنطقة الحرة في مصراتة

أعلنت المنطقة الحرة في مصراتة افتتاح عدد من المنشآت الرياضية والطبية الجديدة ضمن المركب الرياضي والصحي في المنطقة، السبت.

وأكدت المنطقة في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، افتتاح ثلاثة ملاعب: ملعب لكرة القدم و ملعب للكرة الطائرة وثالث للتنس الأرضي، بجانب كابينة للمعلق و كابينة لتقنية الفيديو المساعدة للحكام VAR، وومدرجات تسع لحوالي 500 متفرج، بالإضافة صالة ألعاب بدنية متكاملة ومساحة للعبتي لتنس الطاولة والبلياردو.

مصلى ومقهى ومضمار للمشي

وأضاف البيان أن المنشآت الجديدة شملت غرف تغيير ملابس الفرق، وغرفة للحكام، ومصلى ومقهى وعيادة طبية تعمل 24 ساعة ومضمار للمشي، بجانب مساحات مرصوفة و أخرى خضراء، وكذلك مواقف للسيارات ومواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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منظومة للحرائق وأخرى للمراقبة

كما جرت إقامة منظومة مراقبة و أخرى للانذار المبكر للحرائق ومعدات اطفاء موزعة على كامل مرافق المركّب.

حضر الافتتاح رئيس واعضاء لجنة الادارة والمدير العام ومديرو الادارات بالمنطقة وعميد بلدية مصراتة وعدد من اعضاء المجلس البلدي وكذلك عدد من رؤساء الشركات والقطاعات العامة.