فيديو| إصابات بسيطة أثناء احتفال جماهير الاتحاد بالفوز بالدوري جراء انهيار جزء من مدرجات النادي

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أكدت مصادر طبيبة حدوث إصابات طفيفة حتى الآن جراء سقوط جزء من مدرجات داخل نادي الاتحاد بطرابلس أثناء احتفال جماهيره بالفوز بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت صور، وصول عدد من المصابين إلى أحد المستشفيات وقد تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة الانهيار.

#شاهد لحظة سقوط المدرج في نادي الاتحاد ب #طرابلس

نسال الله لهم السلامة pic.twitter.com/ry2RFIdwRq — 🦋 أم الحارث 🦋 (@gGY33TX9eprjsHt) July 30, 2022

وأرجع جهاز الإسعاف والطوارئ حدوث الانهيار بالمدرجات نتيجة تدافع الجماهير المحتفلة بالفوز باللقب 18 في تاريخ الاتحاد.

وتوّج توّج الاتحاد بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي طرابلس بنتيجة هدفين لواحد في المباراة الفاصلة التي أقيمت مساء اليوم السبت على معلب “رادس” بتونس.