العلاقي: جويلي حريص على بناء وطن مدني ديمقراطي

أشاد وزير العدل خلال فترة المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، رئيس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة جويلي.

وقال العلاقي في تغريدة عبر “تويتر”: “استمعت لحديث أسامة جويلي وزير الدفاع السابق، والذي بكل صراحة لا يخلو حديثه من المنطق، ومن كثير من الموضوعية، والحرص على بناء وطن مدني ديمقراطي”، مردفا: “أتمنى له كل التوفيق”.

وكشف جويلي في تصريحات لقناة “التلفزيون العربي” الممولة من قطر، عن اجتماع مرتقب غدا الأحد بين آمري الكتائب بالمنطقة الغربية لمناقشة التصعيد العسكري الأخير.

وأشار جويلي إلى أن التصعيد حدث بعد ما تجمعت قوة عسكرية من مختلف التشكيلات في منطقة المطار، متابعا: “ورددنا على هذه القوة بنشر قواتنا كإجراء احترازي، ولدينا قوات جاهزة للرد إذا كان فيه أي تقدم”.

وأضاف جويلي: “اعترفنا بشرعية مجلس النواب بعد الاتفاق السياسي الجديد، وحكومة الدبيبة منتهية في 24 ديسمبر بحسب الاتفاق السياسي طالما لم يجدد مجلس النواب الثقة فيها”.

وتابع: “الدبيبة لم يشارك في الثورة التي كنت أحد القادة المعروفين فيها مع باشاغا، والمجتمع الدولي أكذوبة كبرى وإن لم نجد حلا بأنفسنا لن يجده لنا أحد، و الدبيبة انتهت مدته وعليه أن يغادر “.

وأكد جويلي شرعية حكومة فتحي باشاغا، ورأى أن إزاحتها تتم عبر مسارين إما جمع مجلس النواب لسحب الثقة من باشاغا وتكليف شخص آخر، والمسار الآخر جمع البعثة الأممية الليبيين واختيار حكومة جديدة تحصل على الثقة من مجلس النواب.

وشدد على ضرورة السماح لحكومة باشاغا بتولي السلطة في الفترة الانتقالية لتصريف الأعمال حتى سحب الثقة منها واختيار بديل، مردفا: الحرب واردة بقوة إذا كان هناك تعنت وغياب للحلول.

ووجه جويلي حديثه لـ”الدبيبة”: “إذا كان باستخدام القوة أنا أولى بها منك.. نحن مسلحون منذ 2011 وعندنا حضور وخضنا معارك وحروب”.

ولفت جويلي إلى أن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، في آخر سنتين خرج عن المهنية إلى السياسة.

وأكد جويلي أن المجلس الرئاسي ارتكب أخطاء كارثية بخصوص المؤسسة العسكرية ، مشيرا إلى أن “الرئاسي” ليس لديه القدرة على بسط النظام في طرابلس أو مصراتة.