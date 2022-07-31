امغيب لـ”ستيفاني”: ارحلي ياعجوز الشؤم غير مأسوف عليك

عبر سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، عن حالة من الرضا لقرار منظمة الأمم المتحدة بانتهاء مهمة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في ليبيا، ومغادرتها البلاد.

واستشهد «امغيب»، عبر تغريدة له في حسابه بفيسبوك، على رحيل ستيفاني وليامز عن ليبيا بشطر من أحد أشعار الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سُلمى، قائلا :«حيث ألقت رحلها أم قشعم».

وصار ذلك الشطر من البيت الشعري مثلا للشيء الذاهب، الذي لا تُرجى عودته، أو هي دعاء على ما يسوء المرء ليذهب عنه إلى غير رجعة.

ثم عقب عضو مجلس النواب معبر عن رضاه برحيل المستشارة الأممية قائلا: «ارحلي يا عجوز الشؤم غير مأسوف عليك».