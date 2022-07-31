تنظيم مؤتمر ليبيا الأول للأمن والأمان ببنغازي تحت شعار “السلاح غير المشرُوع جريمة”

شارك وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم في مُؤتمر ليبيا الأوّل للأمن والأمان ببنغازي الذي عُقد تحت شعار “السلاح غير المشرُوع جريمة”.

وبحسب بيان نشرته صفحة وكيل وزارة الداخلية، قُدّمت خِلال المؤتمر وَرقات بحثية تتضمّن آلياتٍ وحلول لجمع السلاح وتأثيره على المُجتمع.

وأشار البيان إلى أن عددا من الباحثين الأجانب شاركوا في المُؤتمر عبر تقنية الفيديو بحضُور مندوبٍ عن القيادة العامة للقُوات المُسلّحة وعددٍ من مُمثّلِي القطاعات العامة ومُؤسسات المُجتمع المدني والمُهتمين بهذا الملف، ونخبة من الخُبراء والأكاديميّين والباحثين والأساتذة على مُستوى الدولة الليبية.

وطرح البيان عدة بنُود ونقاط مُهمة ومواد مَرئية لوقائعَ حدثت تم فيها استخدام السلاح مِن قِبل بعض الخارجين عن القانون، مِنهم من كان دُون السنّ القانونية.

وقد أثنى الوكيل في كلمةٍ له على دور اللجنة المُنظمة للمُؤتمر والمُشاركين فيه، وما يبذلونه من مجهوداتٍ لتوعية المُواطنين عبر طرح الحُلول الكفيلة بحماية المُجتمع الليبي من هذه الظاهرة السلبية الشائكة، ومُناقشة المحاور الاجتماعية والدينية والأمنية والثقافية بشأنها.

وحث البيان اللجنة المُنظمة على تنظيم مُؤتمر للأمن الغذائي والمائي خلال الفترة المُقبلة لما يُشكله هذا الملف من أهمية بالنسبة لسلامة وأرواح المُواطنين في ربُوع البلاد.