بلدي غريان: المدينة تتعرض لطرح أحمال بشكل غير عادل أسوة بالمناطق الأخرى

استنكر المجلس البلدي غريان تعرض المدينة لطرح أحمال متزايد وبشكل غير عادل أسوة بالمناطق الأخرى. وقال المجلس في بيان تم نشره عبر حسابه على “فيسبوك” إن الأمر زاد عن حده خاصة بعد تغيير التحكم من الفرع البلدي الرابطة إلى محطة بئر الغنم، الأمر الذي سبب استياءً كبيراً من المواطنين والذي أوجب على المجلس للتدخل ومطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومسؤولي الشركة بالتدخل لحل هذه الإشكالية.

كما لفت المجلس إلى أنه توجه في السابق بمطالبات عديدة بضرورة العدالة في توزيع طرح الأحمال على كافة المدن بالتنسيق مع البلدية إلى حين تغطية العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، ورغم التزام موظفي شركة الكهرباء في المدينة بطرح الأحمال وتقبل المواطنين لذلك إلا أن ساعات طرح الأحمال في ازدياد.