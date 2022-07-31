من ضمنها ليبيا.. إيني الإيطالية: نخطط لتوفير مصادر بديلة للغاز الروسي من عدة دول

قالت شركة إيني الإيطالية للطاقة، إن بإمكانها إيجاد بديل لكمية الغاز الروسي، التي تشتريها بحلول عام 2025.

وأضافت “إيني” في بيان لها ، إن مساعيها تهدف إلى ضمان إمدادات الغاز للسوق الإيطالي بحلول عام 2025 بحجم يعادل 100% من 20 مليار متر مكعب يتم استيرادها سنويا من روسيا.

كما أوضحت “إيني” بأنها تخطط لتوفير مصادر بديلة لإمدادات الغاز لإيطاليا وأوروبا، حيث وقعت الشركة اتفاقيات جديدة لتوريد الغاز مع دول كـ ” الجزائر ومصر والكونغو ” ، وقد توفر فرصا إضافية في دول أخرى، بما فيها ” ليبيا وأنغولا وموزمبيق ”