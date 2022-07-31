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من ضمنها ليبيا.. إيني الإيطالية: نخطط لتوفير مصادر بديلة للغاز الروسي من عدة دول

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت شركة إيني الإيطالية للطاقة، إن بإمكانها إيجاد بديل لكمية الغاز الروسي، التي تشتريها بحلول عام 2025.

وأضافت “إيني” في بيان لها ، إن مساعيها تهدف إلى ضمان إمدادات الغاز للسوق الإيطالي بحلول عام 2025 بحجم يعادل 100% من 20 مليار متر مكعب يتم استيرادها سنويا من روسيا.

كما أوضحت “إيني” بأنها تخطط لتوفير مصادر بديلة لإمدادات الغاز لإيطاليا وأوروبا، حيث وقعت الشركة اتفاقيات جديدة لتوريد الغاز مع دول كـ ” الجزائر ومصر والكونغو ” ، وقد توفر فرصا إضافية في دول أخرى، بما فيها ” ليبيا وأنغولا وموزمبيق ”

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صحيفة الساعة 24

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