معزب: الحكم الصادر ضد حفتر سيشكل حجر عثرة أمامه سياسياً

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن الحكم الصادر ضد خليفة حفتر يساعد في فتح الباب لحالات أخرى مشابهة وهو حكم غير جنائي لكنه يفتح الباب للمدعي العام الأمريكي بتحريك دعوى جنائية تحقيقًا لطلب سابق لـ 20 عضوا بالكونغرس.

معزب أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن الحكم هو إدانة مباشرة عن جرائم ارتكبت أثناء الحروب ويترتب على ذلك تعويضات للأسر المتضررة التي رفعت الدعوى.

ورأى أن ذلك سيشكل حجر عثرة أمام حفتر سياسياً في تحقيق طموحه للترشح للرئاسة ويجعل كثيرًا من الدول تتردد في تقديم الدعم له بحكم صدور حكم قضائي حتى ولو لم يكن جنائيًا.

