جهاز الإسعاف: إصابات نتيجة سقوط جزء من مدرجات نادي الاتحاد على المشجعين

قال جهاز الإسعاف والطوارئ إن جزءا من مدرجات ملعب نادي الاتحاد سقط على المشجعين، نتيجةً للازدحام الشديد.

وأضاف الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “على الفور توجهت فرق الطوارئ التابعة للجهاز إلى المكان لإسعاف المصابين”، متمنيا السلامة للجميع.

بدوره قال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي في تصريحات صحفية: “سجلنا عدة إصابات في صفوف المواطنين المحتفلين بنادي الاتحاد نتيجة سقوط المدرجات”

وأشار علي إلى أن فرق الإسعاف غير قادرة على الوصول للمصابين بمدرجات نادي الاتحاد بسبب كثافة الجمهور.

وانتشر جمهور نادي الاتحاد في الشوارع مساء السبت للاحتفال بلقب بطولة الدوري الليبي الممتاز رقم 18 في تاريخه والتي توج بها بعد فوزه على الأهلي طرابلس بنتيجة “2/1”.

من جانبها، حذرت مديرية أمن طرابلس السائقين من أن كافة الطرق المؤدية إلى نادي الاتحاد مقفلة بالكامل لكثافة حركة السير غير المسبوقة بالمناطق المحيطة بالنادي.