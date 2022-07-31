مدير عام مؤسسة النفط في بنغازي يتسلم مهام عمله

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، إن مدير عام المؤسسة الجديد في بنغازي تسلم مهام عمله الخميس الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان إن مراسم التسليم والاستلام بين الدكتور خالد الخفيفي مدير عام المؤسسة فرع بنغازي السابق، وأيمن المسماري مدير عام المؤسسة فرع بنغازي الحالي جرت بمقر المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي.

ابن قدراة عين أيمن المسماري مديرا عاما مؤسسة النفط في بنغازي

واكتملت العملية في أجواء تسودها المودّة والاحترام والمهنية التامة التي يتميز بها رجال قطاع النفط، وفق بيان المؤسسة.

وفي 27 يوليو، أصدر ‏رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، قرارا بتعيين أيمن عبدالمولى المسماري مديراً لفرع المؤسسة في ‎بنغازي. ونص القرار الذي أصدره بن قدارة على سريانه منذ تاريخ إصداره مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه.

والتقى فرحات بن قدارة منذ أيام بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد عون. و احاط مجلس الادارة عون بالوضع العام للمؤسسة واهم الملفات التي تم العمل عليها خلال الفترة السابقة.