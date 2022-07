القطراني يلتقي رئيس فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنغازي وضواحيها

ليبيا – التقى نائب رئيس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان علي فرج القطراني، السبت بمكتبه بمدينة بنغازي رئيس فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنغازي وضواحيها فضل الله هارون الشهيبي.

وحضر اللقاء بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة مسؤول القطاع الخاص بالهيئة على مستوى ديوان المنطقة الشرقية أسامة هارون ومدير مكتب الرقابة والمتابعة بالهيئة مفتاح الزاوي.

واطلع فضل الله هارون، القطراني خلال اللقاء على عمل الهيئة من خلال متابعتها لأجهزة الدولة وملفات اختصاص الهيئة واستقبالها للشكاوي المقدمة لها من الجهات والمواطنين، وإجراءات ومحاضر الذمة المالية .

وتطرق اللقاء لمناقشة صلاحيات الهيئة في متابعة كافة الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة بالتعاون مع النائب العام باعتبار الهيئة من ضمن الأجهزة التابعة لمجلس النواب وفقا لقرار المجلس رقم (131) للعام 2021.م باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2014.م بشأن اعتماد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

وتناول اللقاء الاستعدادات لإقامة مؤتمر يختص بعمل الهيئة بحضور الحكومة والنيابة المختصة بمكافحة الفساد كما تم التطرق لمناقشة احتياجات الهيئة ودعمها لوجستياً وتحديد ميزانية مخصصة للهيئة إلى جانب توفير مقر لها .

القطراني رحب بالحضور، مبديًا استعداده لدعم الهيئة الخاصة بمكافحة ملفات الفساد لوجستياً من حيث إقامة الندوات والمؤتمرات الخاصة بالهيئة وتوفير كافة احتياجاتها حتى تقوم بعملها على أكمل وجه.

