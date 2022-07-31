بعيو: كلمة باشاغا ضمان للخروج الآمن للدبيبات وأتباعهم إذا أرادوا ذلك

قال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام، ” محمد بعيو ” ، إن كلمة رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” ، تُعدّ ضمانًا للخروج الآمن للـ “دبيبات” وأتباعهم، على حد تعبيره

جاء ذلك في منشور لبعيو على ” فيسبوك ” اعتبر فيه كلمة باشاغا أنها ليست البيان رقم 1 ،قائلآ: بل هي رسالة سلام ومحبة ومصالحة وتسامي على الجراح وتجاوز للماضي لأجل المستقبل، وضمان للخروج الآمن للدبيبات وأتباعهم إذا أرادوا ذلك.

ويذكر أن رئيس الحكومة الليبية في كلمته التي أذيعت مساء أمس السبت أشار فيها الى أن استخدام القوة للبقاء في السلطة نوعا من الإرهاب والقمع، الذي قال عنه “لن نقبل به أبدا ولم نرضه على أنفسنا عندما كنا في السلطة وسلمناها طواعية، ولن نرضى لكائن من كان أن يفرض نفسه على الليبيين بقوة السلاح”.

مؤكدآ على عدم التفريط في ليبيا أو تركها للسماسرة والفاسدين الذين يعتقدون أنهم سيتمرون في الحكم بالسلاح وشراء الذمم بالمال الحرام.