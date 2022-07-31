انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار

العنوان-طرابلس

سجل سعر صرف الدولار هبوطا بمقدار 20 درهما خلال تعاملات، اليوم الأحد، في السوق الرسمية مسجلًا 4.84 دينار، مقارنة بـ4.86 دينار، الخميس الماضي.

وتراجع سعر اليورو بمقدار 20 درهما في مستهل تعاملات الأسبوع، مسجلًا 4.95 دينار مقابل 4.97 دينار نهاية الأسبوع الماضي، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 5.92 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

واستقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي لكل منهما ليسجلا 1.29 دينار، و1.32 دينار، على الترتيب. ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.27 دينار و0.72 دينار، على الترتيب.