المنطقة الحرة بمصراتة: افتتاح عدد من المنشآت الرياضية والصحية

أعلنت ” المنطقة الحرة بمصراتة ” افتتاح عدد من المنشآت الرياضية والطبية الجديدة ضمن المركب الرياضي والصحي في المنطقة، السبت.

وقام بحضور الافتتاح رئيس واعضاء لجنة الادارة والمدير العام ومديرو الادارات بالمنطقة وعميد بلدية مصراتة وعدد من اعضاء المجلس البلدي وكذلك عدد من رؤساء الشركات والقطاعات العامة. وفقا لما ذكرته المنطقة في منشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

مؤكدة ، افتتاح ثلاثة ملاعب: ملعب لكرة القدم و ملعب للكرة الطائرة وثالث للتنس الأرضي، بجانب كابينة للمعلق و كابينة لتقنية الفيديو المساعدة للحكام VAR، وومدرجات تسع لحوالي 500 متفرج، بالإضافة صالة ألعاب بدنية متكاملة ومساحة للعبتي لتنس الطاولة والبلياردو.

وأضافت ، أن المنشآت الجديدة شملت غرف تغيير ملابس الفرق، وغرفة للحكام، ومصلى ومقهى وعيادة طبية تعمل 24 ساعة ومضمار للمشي، بجانب مساحات مرصوفة و أخرى خضراء، وكذلك مواقف للسيارات ومواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.