فزان النيابي: وليامز تمكنت من إنجاز مهمتها على أكمل وجه

أكد تكتل فزان النيابي أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز التي تنتهي أعمالها في ليبيا اليوم تمكنت من إنجاز مهمتها على أكمل وجه.

وأشار تكتل فزان النيابي في بيان له إلى أن وليامز لعبت دورا هام وإيجابي طيلة سنوات عملها سواء في السفارة الأمريكية أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبين تكتل فزان النيابي أنه لا يمكن تجاهل الدول الكبير لوليامز في خلق تفاهمات وتوافقات أهمها توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2020 وتشكيل لجنة الحوار السياسي الليبي وعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس وجنيف لدعم تطلعات الشعب الليبي في إنتاج سلطة تنفيذية موحدة ورغم مخاطر جائحة كورونا والظروف الصعبة إلا أنها تمكنت من إنجاز مهمتها على أكمل وجه.