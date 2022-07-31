بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 31 يوليو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 31 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب عابرة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية ومابين (36-39)مْ على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-36)مْ مع رطوبة عالية على مناطق الساحل.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-42)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-41)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:06)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:20).