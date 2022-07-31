الدرقاش: دعم الليبيين لسفينة الكتب “لوغوس هوب” دليل على اعتنقاهم للنصرانية

زعم مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن دعم الليبيين لسفينة الكتب “لوغوس هوب” دليل على اعتنقاهم للنصرانية، وفق قوله.

كتب قائلًا على فيسبوك: “من كثرة المنشورات والتعليقات الداعمة لسفينة التنصير لوقوس هوب تصل إلى قناعة أنه مش لازم نمنعوها، لأننا خلاص تنصرنا من زمان بس مش واخدين بالنا.

يا عليك حصلة قاعدين نقنعوا في مسلمين بيش مايدعموش منظمة تنصيرية وهو يحكيلك علي حرية القراءة والثقافة”.

وتابع قائلًا: “يا أخي فيه فرق بين دعم حرية القراءة والثقافة وبين دعم منظمة تنصيرية… الفرق كبير بس العيون مش واخذة بالها منه، لا ويضحكوا علي نكتة يظهلري أن السي محمد علي حق.

وهم ما يباعدوش واجد عن هذه المتلازمة” وفق تعبيره.