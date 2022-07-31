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الأرصاد: طقس مستقر ورطوبة عالية على معظم مناطق ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا مستقرا على معظم مناطق ليبيا مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب عابرة.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية وبين 36 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية مع رطوبة عالية على مناطق الساحل.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و42) درجة مئوية.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

الأرصاد: طقس مستقر ورطوبة عالية على معظم مناطق ليبيا

الأرصاد: طقس مستقر ورطوبة عالية على معظم مناطق ليبيا

الأرصاد: طقس مستقر ورطوبة عالية على معظم مناطق ليبيا

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بوابة الوسط

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