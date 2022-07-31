الأرصاد: طقس مستقر ورطوبة عالية على معظم مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا مستقرا على معظم مناطق ليبيا مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب عابرة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية وبين 36 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية مع رطوبة عالية على مناطق الساحل.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و42) درجة مئوية.