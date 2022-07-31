13 إصابة جراء سقوط مدرجات نادي الاتحاد

العنوان-طرابلس

قال مصدر طبي إن عدد الإصابات التي وقعت بين جماهير نادي الاتحاد نتيجة سقوط مدرجات أثناء الاحتفال بلقب الدوري الليبي في مقر النادي بطرابلس، مساء السبت وصل إلى 13 حالة إصابة.

ونفى المصدر وقوع إصابات خطيرة، موضحا أنه جرى إسعاف مجموعة داخل النادي، قبل تمكن فرق الإسعاف من الدخول، إذ أن سيارات الإسعاف دخلت إلى النادي بصعوبة نتيجة الازدحام.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن 10 سيارات إسعاف توجهت إلى موقع الحادث، مؤكدا الصعوبة الكبيرة في دخول هذه السيارات جراء الازدحام الشديد، مشيرا إلى نقل حالتي إصابة إلى مستشفى شارع الزاوية.