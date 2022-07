قيادات من مصراتة: متمسكون بمبدأ التداول السلمي للسلطة ونرفض التمسك بها

ليبيا – أصدر من عبروا عن أنفسهم بـ”قيادات من مصراتة” بيانا بشأن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

البيان الذي اطلعت على فحواه صحيفة المرصد، شدد على رفض العودة لعهد الاستبداد والقمع والمساس بأهداف ومبادئ ثورة الـ17 من فبراير وأي شكل من أشكال التشبث بالسلطة وأي محاولة لتعطيل عجلة الديمقراطية، مؤكدًا بكل حزم التمسك بمبدأ التداول السلمي للسلطة.

وأكد البيان على وحدة ليبيا ومدنية الدولة والتصدي بكل قوة لمحاولة عسكرة الدولة أو الاستحواذ عليها والاستهتار بمواردها ومقدراتها.

