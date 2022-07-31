النعّاس: إذا لم يتم التخلص من الجيوش وحلفائها العلمانيين فلا أمل في الحرية والتقدم

زعم محمد بشير النعاس، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، أنه إذا لم يتم التخلص من الجيوش وحلفائها العلمانيين، فلا أمل في الحرية والتقدم، بحسب وصفه.

وقال النعاس، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بتاريخ 29 يوليو 2021 قال السيد راشد الغنوشى رئيس البرلمان التونسى قولة مختصرة وعميقة التعبير وهي: «لقد تم إقفال البرلمان بدبابة»”، وفقا لقوله.

وأضاف “أي أن كفاح الشعب التونسى ونخبته الواعية لمدة عشر سنين من أجل إرساء الديمقراطية استطاعت دبابة سحقه بجنازيرها فى دقائق”، على حد تعبيره.

وتابع “الخلاصة؛ هى أنه إذا لم يتم التخلص من شر هذه الجيوش الفاسدة وحلفائها من العلمانيين الذين يكرهون الدين الإسلامى وقيمه وحضارته ويتشبثون بأذيال الغرب، فلا أمل فى الحرية والتقدم، قولا واحدا”، بحسب زعمه.