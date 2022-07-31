مكافحة الأمراض: 75 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة إصابة بلغت (28.62 %) من إجمالي 262 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة كما لم يتم تسجيل إصابات حرجة فيما شفيت 147 حالة.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى في طرابلس تسجيل 35 حالة وفي سبها وزليتن والخمس حالتين لكل منهم وفي مصراته وصبراتة 08 حالات لكل منهما وفي الزاوية الغرب 16 حالة وفي غريان ووادي الحياة حالة واحدة لكل منهما.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 504.824 حالة منها الحالات النشطة: 1.551 حالة والمتعافين: 496.842 حالة والٍوفيات: 6.431 حالة.