ضبط 4 أشخاص يبيعون الخمور في المنطقة الصناعية بوهديمة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط اربعة أشخاص من الجنسية السودانية يبيعون الخمور في المنطقة الصناعية بوهديمة.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى «ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة الحدائق عن أشخاص من الجنسية السودانية يمتهنون الإتجار بالمواد المُسكرة وتوزيعها بالمنطقة الصناعية بوهديمة»، وفق مكتب الإعلام الأمني.

ضبط المتهمين في المنطقة الصناعية بوهديمة

ووفق البيان، فقد إنتقل أعضاء التحريات إلى المنطقة الصناعية بوهديمة وشاهدوا أربعة أشخاص من الجنسية السودانية يبيعون الخمور، وعلى الفور جرى ضبطهم متلبسين داخل مركبتهم وبحوزتهم الخمور، والإنتقال بهم إلى المركز.

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واعترف المتهمون «بما نسب إليهم وأفادوا بتصنيعهم وبيعهم للخمور المحلية داخل المنطقة الصناعية، وجرى إحالتهم للنيابة العامة».

المتهمون في مركز شرطة الحدائق، 31 يوليو 2022. (مديرية أمن بنغازي)