ليبيا – نفى عميد بلدية سرت مختار المعداني شائعات مفادها إغلاق الطريق الساحلي بين مدينة سرت ومدن المنطقة الغربية.

المعداني أوضح في تصريح صحفي نشرته بلدية سرت وطالعته صحيفة المرصد أن كل الأخبار والشائعات المتداولة كاذبة وزائفة ولا أساس لها من الصحة، وأن الأوضاع طبيعية وعلى المواطنين الاطمئنان، مؤكدًا أن شحنات الوقود تسير بشكل طبيعي لمدينة سرت.

وطالب المعداني بعدم التزاحم أو الاصطفاف أمام محطات الوقود، فكل ما موجود منها لبيع البنزين تعمل بشكل انسيابي وعادي.

The post المعداني: لا صحة لما يشاع بشأن إغلاق الطريق الساحلي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية