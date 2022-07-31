الصغير: الجار الغربي «الجزائر» يقاد من حيث لا يعلم للهاوية

أكد حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أن الجار الغربي لليبيا «الجزائر» يقاد من حيث لا يعلم للهاوية.

وقال الصغير في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعقيبا على تصريح صادر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جاء فيه «اللغة الفرنسية تعتبر غنيمة حرب للجزائر بينما اللغة الدولية هي الإنجليزية»: “من فرنسا الاستعمارية عانى الشعب الجزائري وشعوب كثيرة من نير الاحتلال وفظاعاته ومجازره، ودفع الجزائريون أثمان باهضة ودعمتهم دول وشعوب المنطقة للتحرر من هذا المستعمر البغيض”.

وأضاف “لكن القفز في الهواء والشعبوية في الخطاب ستتبعها شعبوية في السياسيات وبالتالي انهيار في المؤسسات، الجار الغربي يقاد من حيث لا يعلم للهاوية”.