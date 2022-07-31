شركة الكهرباء تحذر المواطنين من البناء قرب مسارات خطوط الضغط العالي

حذرت الشركة العامة للكهرباء المواطنين من البناء تحت أو بالقرب من مسارات خطوط الضغط العالي.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن عمليات البناء تحت أو بالقرب من مسارات خطوط الضغط العالي تشكل أكبر عائق أمام الشركة العامة للكهرباء في الحفاظ على مكونات الشبكة وتعيق أعمال فرق الصيانة والتنظيف الدوري لتلك الخطوط، كما تعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وكذلك للمساءلة القانونية.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن المسافة القانونية من وسط البرج يمينأ ويسارأ 20 متر.